COVID-19 : le taux de réservation de la 4e dose de vaccin s'élève à 19 %

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a recensé 80 361 infectés supplémentaires au COVID-19 en 24 heures, y compris 16 cas importés. Et 82 nouveaux décès sont à déplorer pour totaliser 22 325 morts, ce qui porte le taux de létalité cumulé à 0,13 %. Quant au nombre de malades victimes de formes graves, il s’est établi à 613, soit une baisse de 55 en un jour. Les lits en soins intensifs sont occupés à 33,4 %. Dans tout le pays, plus de 461 401 patients se soignent à leur domicile.Dans ce contexte, le retour à une vie normale s’accélère dans le pays du Matin clair. Après avoir levé les dispositifs liés à la distanciation sociale la semaine dernière, le gouvernement autorise dès cette semaine la consommation de boisson et de nourriture dans un espace clos. De grands rassemblements en plein air sont organisés l’un après l’autre pour la première fois depuis presque deux ans.Les autorités sanitaires mettent cependant en garde contre l’idée selon laquelle le virus n’est plus dangereux. Elles rappellent également que de nouveaux types de variants qui se répandent rapidement aux Etats-Unis et au Canada depuis le mois dernier, risquent d'entrer sur le territoire sud-coréen.Dans ce contexte, il a été décidé de concentrer les efforts sur la protection des personnes à risque, lançant l’administration de la 4e dose de vaccin chez les plus de 60 ans. Le taux de réservation pour ce 2e rappel s’est élevé à 19 % aujourd’hui. Il était de 15 % la veille.Afin d’augmenter le taux de vaccination qui est actuellement limité à 6,8 %, plusieurs dispositifs sont prévus comme l’offre de moyens de transport aux personnes en difficulté en collaboration avec les collectivités locales. Pour les séniors qui habitent dans des régions où les services de santé sont peu accessibles, des dispensaires régionaux assureront l’activité de prescrire des médicaments.