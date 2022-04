Corée du Nord : Kim Jong-un promet le renforcement de l'armement nucléaire

Photo : YONHAP News

Comme on s’y attentait, la Corée du Nord a organisé hier dans la nuit un défilé militaire pour célébrer le 90e anniversaire de son armée révolutionnaire populaire. L’événement a commencé vers 22h sur la place Kim Il-sung à Pyongyang.Kim Jong-un y était présent. Et la KCNA, l’agence officielle du pays communiste, a publié aujourd’hui le contenu de son discours. Le jeune dirigeant a alors souligné la nécessité de moderniser les technologies militaires en vue d’améliorer la force de combat de l’armée. Il a en particulier promis de continuer à prendre des mesures visant à renforcer l’arsenal nucléaire de son pays le plus rapidement possible.Selon l’homme fort de Pyongyang, l’enjeu de la dissuasion nucléaire est en principe de prévenir une guerre, mais son pays sera obligé de l’utiliser si les forces extérieures cherchent à porter atteinte à ses intérêts fondamentaux.C’est la 12e parade militaire depuis l’arrivée au pouvoir de Kim III. La dernière en date remonte au 9 septembre dernier, alors pour marquer l’anniversaire de la fondation du royaume ermite. Mais l’image de la nouvelle démonstration de force serait diffusée aujourd’hui en différé par KCTV, la télévision nationale nord-coréenne, comme elle le faisait ces derniers temps.Les observateurs s’attendent à ce que le défilé d’hier soit l’occasion pour le Nord de présenter ses nouvelles armes. Lors d’une parade à l’issue du huitième congrès du Parti des travailleurs en janvier 2021, l’Etat communiste avait dévoilé un missile balistique mer-sol stratégique, baptisé « Pukguksong-5 », pouvant être tiré depuis un sous-marin et un engin de type Iskander, le KN-23. Et en octobre 2020, il a exhibé un nouveau missile balistique intercontinental (ICBM), le « Hwasong-17 ».Séoul n’a pas tardé à réagir aux propos tenus par le leader nord-coréen. Lors d’un point de presse aujourd’hui, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a appelé Pyongyang à arrêter immédiatement les actes susceptibles de susciter des tensions dans la péninsule comme dans la région. Choi Yong-sam l’a exhorté en même temps à emprunter la voie diplomatique pour dénucléariser la péninsule de façon complète et pour y pérenniser la paix.