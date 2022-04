Les émissaires de Yoon Suk-yeol au Japon reçus par Fumio Kishida

Photo : YONHAP News

La délégation d’émissaires du prochain président Yoon Suk-yeol au Japon a été reçue aujourd’hui par le Premier ministre Fumio Kishida dans la résidence officielle de ce dernier, à Tokyo.A l’issue de cet entretien qui a duré environ 25 minutes, son chef Chung Jin-suk a déclaré aux journalistes que les deux pays voisins, sur la nouvelle ligne de départ, avaient affiché leur convergence de vues sur la nécessité de faire des efforts pour promouvoir leurs intérêts communs et pour réorienter vers l’avenir leurs relations mises à mal par de différentes brouilles bilatérales.Le député du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la prochaine formation présidentielle, a également annoncé avoir remis à Kishida une lettre personnelle de Yoon. Selon l’élu conservateur, celui-ci y aurait souhaité réchauffer les relations bilatérales dans la continuité de l’esprit de la déclaration commune pour un nouveau partenariat des deux voisins à l’horizon du 21e siècle. Une déclaration adoptée en 1998 par le président sud-coréen d’alors Kim Dae-jung et le Premier ministre japonais de l’époque Keizo Obuchi.Sur la question de savoir si le chef du gouvernement nippon assistera à la cérémonie d’investiture du nouveau président sud-coréen, le 10 mai, Chung a réitéré que c’est au Japon d’en décider.Les envoyés et leur hôte auraient également échangé sur des contentieux historiques, dont celui des victimes du système d’esclavage sexuel mis en place par l’armée nippone pendant la Seconde guerre mondiale et le dossier du travail forcé de Coréens. Des questions qui continuent d’envenimer les liens entre les deux pays.