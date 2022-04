Photo : YONHAP News

Comme nous vous l’annoncions hier, des précipitations se sont abattues sur tout le pays pendant la nuit et jusqu’au petit matin dans certaines régions. Finalement pas besoin de parapluie pour cette journée qui s’annonce ensoleillée sur tout le territoire.L’atmosphère qui commençait à saturer d’humidité et de particules fines a grandement bénéficié de cette douche printanière. Non seulement l’air est moins lourd mais les pollutions atmosphériques ont aussi été grandement balayées par ses pluies salvatrices.Les températures se maintiendront comparées à hier et resteront homogènes dans l’après-midi allant de à 20 à 28°C en moyenne. Le mercure indique 28°C dans la capitale, 20°C sur l’île de Jeju et Busan, 26°C à Daejeon, 26°C à Gangneung et 23°C à Daegu.