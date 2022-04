Photo : YONHAP News

Le système de vélo en libre-service de Séoul, « Ttareunggi » a été sollicité plus de 100 020 000 fois, depuis sa création en octobre 2015 jusqu’à ce lundi.D’après l’annonce faite aujourd’hui par la municipalité de Séoul, le nombre d’utilisations de ce service de transport public, a grimpé de 22,7 % entre janvier et mars en atteignant 5,19 millions.Le nombre d’adhérents, quand à lui, a dépassé 3,5 millions, soit un Séoulien sur trois, et la distance parcouru cumulée est de 275 millions de kilomètres.Cet équivalent du Vélib’ Métropole français dispose aujourd’hui de 2 626 stations et de quelques 40 500 bicyclettes. La ville de Séoul envisage d’augmenter ce nombre à 43 500 d’ici la fin d’année.