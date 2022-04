Washington fustige la volonté de Pyongyang de renforcer son armement nucléaire

Photo : YONHAP News

Lundi, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s’est engagé à renforcer l’arsenal nucléaire de son pays le plus rapidement possible dans un défilé militaire tenu pour célébrer le 90e anniversaire de l’armée révolutionnaire populaire. Washington a évalué que cette démarche présentait une menace à la paix, à la sécurité ainsi qu’au régime de non-prolifération dans le monde.Selon le département d'Etat américain, il est nécessaire d’empêcher le programme d’armement nord-coréen d’atteindre un niveau dangereux et d’entraver ses provocations avec ses alliés, en évoquant Séoul et Tokyo. Ainsi les Etats-Unis ont l’obligation de répondre aux mouvements du pays communiste comme les tirs de missiles balistique intercontinentaux (ICBM) et de respecter les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.Mais le ministère américain chargé des relations internationales a précisé ne pas avoir d’intention hostile envers le royaume ermite et qu’il estimait toujours que la solution résidait dans la diplomatie.Sur la question concernant la sincérité de l’homme fort de Pyongyang dans l’échange de lettres avec le président sud-coréen Moon Jae-in, le gouvernement américain a indiqué qu’il n’était pas placé pour l’évaluer, mais qu’il soutenait tout ce qui pourrait entraîner le dégel des tensions et le dialogue.Le Pentagone, pour sa part, a maintenu sa position en déclarant qu’il s’attèlerait pour la dénucléarisation du royaume ermite en collaboration avec les alliés américains.