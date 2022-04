Réforme du Parquet : le projet de loi adopté en commission

Photo : YONHAP News

Le projet de loi sur la réforme du Parquet a été approuvé par la commission législative et judiciaire de l’Assemblée nationale et ce unilatéralement par le Minjoo, le parti au pouvoir sortant. Peu après minuit, ses députés qui représentent la majorité ont soumis au vote les deux amendements malgré l’opposition du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la première force d'opposition conservatrice, qui a refusé d’y participer. La formation présidentielle prévoit de les entériner aujourd’hui dans la session plénière de l’Hémicycle.Le chef du groupe parlementaire du PPP, Kweon Seong-dong, a fustigé que ces amendements qui privent le ministère public du droit d’enquêter sur les crimes impliquant les fonctionnaires et liés à des élections n’étaient pas acceptables.Son homologue du Minjoo, Park Hong-keun, quant à lui, a répliqué qu’il s’agissait d’une proposition d’arbitrage du président du Parlement, Park Byeong-seug, qui avait obtenu le consentement des deux partis vendredi dernier. Pour rappel, le PPP a fini par revenir sur sa décision et se dit prêt à tout faire pour que ce projet de loi ne soit pas voté.