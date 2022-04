Photo : YONHAP News

Standard & Poor's (S&P) a annoncé, aujourd’hui, maintenir la note de crédit de la Corée du Sud à « AA », en qualifiant de « stable » la perspective de son économie. Il s’agit du troisième plus haut niveau après AAA et AA+.L’agence de notation américaine a notamment estimé que l’économie sud-coréenne devrait enregistrer une croissance plus forte et rapide en atteignant un PIB par habitant de 40 000 dollars d’ici 2025. Elle a également salué une finance publique durable, une croissance économique équilibrée ainsi que des systèmes et des politiques performantes du gouvernement sud-coréen.S&P a cependant désigné comme facteurs de risque le vieillissement de la population, le lourd endettement des ménages ainsi que d’éventuels risques géopolitiques liés à la Corée du Nord.La Belgique, la France et le Royaume-Uni sont classés au même rang que la Corée du Sud.