Moon Jae-in trouve inapproprié le projet de déménagement du bureau présidentiel de de son successeur

Photo : YONHAP News

Le président de la République trouve inapproprié le projet de déménagement du bureau présidentiel prévu par son successeur. Moon Jae-in en a fait part dans son interview avec la chaîne JTBC enregistré le 15 avril et diffusé hier.Selon lui, le changement du bureau du chef de l’État devrait s’effectuer après avoir suffisamment consulté l’opinion public, avant d’ajouter qu’il y avait consenti pour ne pas faire monter les tensions entre le pouvoir sortant et le prochain gouvernement, alors que le président élu Yoon Suk-yeol considérait ce projet comme un projet de prime importance de son administration à venir.Le président Moon a également réaffirmé l’opposition de son gouvernement quant à une éventuelle disparition du ministère de l’Egalité sexuelle et de la Famille. Enfin, le locataire de la Maison bleue a appelé Yoon à modérer ses propos à l’égard de la Corée du Nord, pour qu’ils soient plus dignes d’un chef d’État.Sur son mandat, Moon a regretté que sa politique économique axée sur la croissance basée sur l’accroissement des revenus et l’augmentation du salaire minimum n’aient pas été appréciées à leur juste valeur alors que tous les indices économiques ont été améliorés ces cinq dernières années.