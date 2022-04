La Corée du Nord renforce le culte de Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

A la suite du défilé militaire organisé avant-hier à l’occasion du 90e anniversaire de la fondation de l’armée populaire, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est encore plus idolâtré par le Rodong Simnun.L'organe officiel du Parti des travailleurs a indiqué aujourd’hui dans une chronique intitulée « Vive Kim Jong-un, le héros sans égal » que les soldats ayant participé à l’événement de lundi soir étaient honorés d’être inspectés par ce dernier. Et d’ajouter que si la Corée du Nord a atteint son niveau militaire actuel, c’est grâce à la perspicacité géniale, au leadership hors du commun et à l’audace incomparable du jeune leader.Par ailleurs, le quotidien a décrit son uniforme militaire blanc comme la tenue du maréchal, confirmant son pouvoir suprême dans le pays. Les experts ont analysé que les décorations que Kim III portait sur ses épaules correspondaient au grade de commandant en chef. Ce titre était détenu par le fondateur du régime nord-coréen Kim Il-sung de son vivant, et il a été accordé à son fils Kim Jong-il après la mort de ce dernier.