COVID-19 : la nouvelle administration Yoon dévoile son plan de lutte

Photo : YONHAP News

Les grandes lignes du plan de lutte contre la pandémie du COVID-19 du président élu Yoon Suk-yeol viennent d’être rendues publiques. Le président du comité de transition a dévoilé ce matin « La feuille de route en 100 jours de réponse urgente au COVID-19». Ahn Cheol-soo a expliqué que les 100 prochains jours qui suivront l’investiture du nouveau chef de l’Etat étaient primordiaux afin de faire face à l’éventuelle flambée d’un nouveau variant que beaucoup d’experts prévoient pour cet automne.Le comité a divisé les initiatives par rapport au calendrier. Tout d’abord, pendant un mois, le gouvernement examinera la levée du port du masque en plein air et prendra sa décision fin mai. Il mènera également une étude sur la réponse immunitaire à l’échelle nationale, et élaborera des dispositifs pour augmenter le nombre de lits d’hôpitaux et de personnels médicaux ainsi que pour soutenir la prévention des établissements scolaires et des Ehpad.Puis en moins de 50 jours, les autorités prévoient de renforcer le système de soin des malades en état urgent et spécial, et le soutien aux familles ayant des personnes à prendre en charge. Elles comptent aussi mettre en place un organe consultatif dédié, sous la tutelle présidentielle.Enfin, parmi les objectifs à accomplir en 100 jours, l’exécutif projettent notamment de rétablir le système de prévention basé sur les fondements scientifiques. Désormais, il n’interdira pas le rassemblement des personnes par rapport au type de commerce, mais prendra en compte comme critère le niveau de concentration et d’équipement de ventilation des enseignes.Ahn qui était médecin a précisé que la nouvelle administration tentera de juguler l’épidémie en reflétant en priorité les avis d’experts contrairement à la précédente qui s’était appuyé sur un jugement plutôt politique.Ces 24 dernières heures, 76 787 nouvelles infections au coronavirus ont été recensées en Corée du Sud. Le chiffre reste en dessous de 100 000 depuis une semaine. Le nombre de patients en état grave a reculé à 546 et celui de mort a augmenté de 141.