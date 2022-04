Indice de confiance des consommateurs : légère hausse en avril

Photo : YONHAP News

Le moral des consommateurs sud-coréens est légèrement remonté suite à l’allègement des mesures sanitaires contre le COVID-19. Selon la Banque de Corée (BOK), l’indice composite de confiance des consommateurs (CCSI) d’avril s’est accru de 0,6 point pour atteindre 103,8. Une hausse pour le deuxième mois consécutif. Un chiffre au-dessus de 100 points signifie que les consommateurs optimistes surpassent les pessimistes.Le sentiment des consommateurs concernant le niveau de vie actuel a pour sa part progressé de deux points pour se situer à 92 tandis que celui sur les circonstances économiques intérieures a atteint 74 en augmentation de trois points. Par contre, les perspectives sur la situation de vie ont reculé d’un point avec 95.Quant au taux ressenti de hausse des prix de ces douze derniers mois, il a augmenté de 0,3 point pour s’établir à 3,2 %, le niveau le plus élevé depuis neuf ans. Le taux d’inflation prévu pour l’année prochaine était de 3,1 %. Les indices sur les perspectives des cours de l’immobilier et le taux d’intérêt sont également montés.La banque centrale a expliqué que la reprise de la consommation dans le pays et la perturbation des chaînes d’approvisionnement causées par la guerre en Ukraine auraient contribué à l’évolution de ces indices.