Dunamu rejoint la liste des grandes entreprises

Photo : YONHAP News

Dunamu, société gérant la plateforme d’échange de monnaies virtuelles UPbit, a rejoint le club très fermé des grandes entreprises, pour la première fois dans le secteur. La Commission du commerce équitable (FTC) a annoncé que cette dernière avaient désormais l’obligation de publier les données sur ses grandes transactions internes.Fondée en 2012, cette société des TIC a réussi son essor, forte de la popularité des actifs virtuels. En dehors d’elle, huit firmes dont l’entreprise de jeux vidéo Krafton, Bosung et Nongshim font partie désormais de cette liste. Dunamu dont le montant de son actif a dépassé 10 000 milliards de wons, soit 7,4 milliards d’euros, se voit également interdit de faire des investissements mutuels entre ses filiales.Par ailleurs, le groupe SK s’est hissé au deuxième rang en matière de patrimoine, dépassant le constructeur automobile Hyundai Motors désormais à la troisième place. Ce grâce à la hausse des chiffres d’affaires liées aux semi-conducteurs, à la division de la société et à la croissance de ses affaires dans le secteur du pétrole. C’est la première fois depuis 2010 que le classement des cinq plus grandes entreprises du pays a changé.Du côté du secteur du transport maritime, HMM, SM et Sinokor Merchant Marine ont gonflé leur patrimoine, profitant de l’accroissement de la demande, et des entreprises des TIC comme Kakao et Naver ont également poursuivi leur croissance. La société de construction Jungheung qui vient de racheter Daewoo E&C a vu sa valeur plus que doubler.En dépit du COVID-19, 76 des plus grandes entreprises du pays du Matin clair ont enregistré une hausse de leurs actifs de 281 000 milliards de wons, l’équivalent de 209 milliards d’euros en glissement annuel.