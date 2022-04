Billbord : les PDG de SM et Hybe élus « International Power Players »

Photo : YONHAP News

Quatre leaders de la musique pop sud-coréenne ont été sélectionnés comme « International Power Players » de Billboard. Ce sont les présidents conjoints de SM Entertainment, Lee Sung-soo et Tak Young-jun, et le PDG de Hybe, Park Ji-won et ainsi que le PDG de Big Hit Music, Shin Young-jae. Cette liste qui loue les pionniers du marché de la musique en dehors des Etats-Unis est publiée chaque année depuis 2014.Le Magazine américain a affirmé qu’un des nombreux exploits de SM Entertainment était le succès du girls band Aespa avec le concept du métavers dont chaque membre a un avatar virtuel. Ses deux dirigeants ont expliqué que malgré la pandémie, la société avait atteint un record l’année dernière en vendant 18 millions de disques.A propos de Park Ji-won de Hybe, Billboard l’a décrit comme ayant conduit à l’innovation du secteur de la musique en faisant de nouvelles tentatives dans la production, la distribution, la technique et la prestation.Enfin, Shin Young-jae de Big Hit Music a été présenté comme le directeur de l’entreprise qui a accompagné la croissance des artistes mondiaux comme les boys band BTS et TOMORROW X TOGETHER.