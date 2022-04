Réforme du Parquet : la session plénière prévue pour 17h

Photo : KBS News

Le bras de fer autour de la réforme du Parquet se prolonge comme on s’y attendait. Cet après-midi, le Minjoo, le parti au pouvoir, s’est entretenu de nouveau avec le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale force d’opposition, par l’intervention du président de l’Assemblée nationale Park Byeong-seug. Mais cette discussion n’a pas porté ses fruits, et les deux camps ne sont pas prêts à changer d’avis.La session plénière de l’Hémicycle est prévue à 17h. Les deux amendements controversés visant à priver les droits d'enquête du ministère public doivent y être déposés. Le débat s'annonce houleux d'autant que la formation conservatrice prévoit d'entraver l'entérinement à travers de l'obstruction parlementaire. Pour rappel, le projet de loi a été approuvé par la commission législative et judiciaire peu après minuit et ce unilatéralement par le parti présidentiel.Quant au secrétariat du président élu Yoon Suk-yeol, il compte proposer à ce dernier demain matin de soumettre cette question à un référendum. Le chef du cabinet Chang Je-won a indiqué que si le vote se passait en même temps que les élections régionales du 1er juin, cela ne nécessiterait pas un grand budget.