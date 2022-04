Retour du Festival international du film de Jeonju à la normale

Photo : YONHAP News

Le 23e Festival international du film de Jeonju commence aujourd'hui à Jeonju, la ville située dans la province de Jeolla du Nord, à l'ouest de la péninsule.L'événement se déroule jusqu'au 7 mai en présentiel, suite à la levée des mesures de la distanciation sociale. En effet, il a été organisé pendant les deux dernières années uniquement en ligne en raison de la propagation du COVID-19.Cette année 217 œuvres venues de 56 nations sont invitées et parmi elles 94 sont des productions sud-coréennes. Lors de la cérémonie d'ouverture se présentera « After Yang », le dernier ouvrage de Kogonada. Ce réalisateur américain d'origine coréenne est devenu célèbre avec sa série télévisée « Pachinko », sortie en mars dernier sur Apple TV+.Les films seront projetés non seulement en salle mais également dans les principaux quartiers culturels et artistiques de la ville dont Jeonju Cinema Town. L'exposition sur les affiches de film « 100 Films, 100 Posters » sera également organisée pour la 8e année de suite dans un complexe culturel Palbokart. Les concerts de musique attendent eux aussi les cinéphiles au Jeonju Dome, qui sera installé cette année pour la dernière fois.Chaque édition du festival se déploie sous un slogan, mais cette année, au lieu d'en adopté un nouveau, l'organisateur a décidé d'utiliser celui de l’année 2020 et 2021, « Film goes on ». Le cinéma tout comme le festival continuera ainsi à Jeonju.