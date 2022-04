Joe Biden à Séoul du 20 au 22 mai

Photo : YONHAP News

C’est désormais officiel. Le premier sommet entre le prochain président sud-coréen et son homologue américain aura lieu le 21 mai.A en croire l’entourage de Yoon Suk-yeol, Joe Biden est attendu le 20 mai à Séoul pour un voyage qui s’étendra jusqu’au 22. Et les deux hommes s’entretiendront le lendemain lors d’un tête-à-tête qui aura donc lieu à peine 11 jours après l’investiture de Yoon. Aucun de ses prédécesseurs n’aura rencontré un chef de l’Etat américain dans un laps de temps si court après son arrivée au pouvoir.La Maison blanche a elle aussi annoncé hier que son locataire effectuerait une tournée à Séoul et à Tokyo du 20 au 24 mai. Dans la capitale nippone, le successeur démocrate de Donald Trump prendra part au sommet du Dialogue quadrilatéral pour la sécurité, connu sous le nom de Quad. Cette alliance anti-Pékin rassemble les Etats-Unis, l’Australie, l’Inde et le Japon.Traditionnellement, la majorité des anciens présidents américains avaient commencé leur périple en Asie de l’Est dans l’Archipel.