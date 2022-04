Maison blanche : Joe Biden à Séoul et à Tokyo du 20 au 24 mai

Photo : YONHAP News

C’est désormais officiel. La Maison blanche a annoncé hier que son chef effectuerait une tournée en Corée du Sud et au Japon du 20 au 24 mai.Dans un communiqué de presse, sa porte-parole a affirmé que l’objet de ce voyage aurait à cœur d’approfondir les relations non seulement économiques avec les deux pays d’Asie, mais aussi celles entre leurs peuples. Jen Psaki a précisé que lors de ses sommets respectifs avec le prochain président et le Premier ministre nippon, Joe Biden s’entretiendrait sur la sécurité, l’économie et la coopération dans divers domaines.C’est la première fois depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2021 que le successeur démocrate de Donald Trump fait un déplacement au pays du Matin clair. Son entrevue avec le futur chef de l’Etat sud-coréen serait dominée par le dossier nord-coréen, d’autant que Pyongyang enchaîne des tirs de missiles depuis le début de l’année. Sans oublier les moyens de renforcer l’alliance Séoul-Washington.Outre le tête-à-tête avec Yoon Suk-yeol, le dirigeant américain devra visiter le village de la trêve de Panmunjom dans la zone démilitarisée qui divise la péninsule et une usine de semi-conducteurs. Avant de s’envoler pour Tokyo, où il participera notamment au sommet du Quad, l’alliance des Etats-Unis avec l’Australie, l’Inde et le Japon.