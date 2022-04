Réforme du Parquet : l’adoption de l’un des deux amendements prévue samedi

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, la session extraordinaire pour le mois d’avril s’est terminée à minuit, une semaine plus tôt que prévu, comme le souhaitait le Minjoo, la majorité présidentielle.Hier, le dernier jour, l’un des deux amendements sur la réforme du Parquet a été inscrit à l’agenda, visant plus précisément à réduire les pouvoirs de cette institution, considérée comme trop puissante. Un changement profond auquel Moon Jae-in a voulu procéder depuis son arrivée au pouvoir en 2017. L’opposition et les procureurs tentent d'y faire barrage.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale force de l’opposition, se mobilise pour empêcher ou pour retarder le plus possible le vote des législations. Pour cela, ils ont pratiqué hier l’obstruction parlementaire, qui est pourtant suspendue automatiquement en cas de clôture de la session.L’amendement inscrit hier, celui sur le ministère public, pourra donc être adopté, lors de la prochaine session extraordinaire, qui s’ouvrira ce samedi, le Minjoo disposant d’un nombre suffisant de sièges pour le voter.Pour l’autre texte, celui sur le procès pénal, les deux camps rivaux prévoient de suivre le même processus. Le Minjoo ambitionne ainsi de l’adopter mardi prochain afin que les deux dispositions soient entérinées, voire promulguées lors du conseil des ministres convoqué le même jour. Le PPP, lui, fait pression sur le chef de l’Etat sortant pour qu’il y mette son veto.