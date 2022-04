Sanctions contre la Russie : le gouvernement écoute les exportateurs

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Energie a tenu hier une autre réunion, avec les entreprises exportatrices qui sont concernées par les restrictions commerciales à l'égard de la Russie et de la Biélorussie.En effet, suite à l'invasion de l’Ukraine par la Russie, le gouvernement contrôle depuis le 26 mars dernier l'expédition de 57 produits non stratégiques vers ce pays belliqueux et son allié. Elle fait ainsi l'objet d'une autorisation supplémentaire.Les exportateurs qui ont assisté à cette réunion ont demandé l'allègement de la procédure nécessaire à l'obtention de cette approbation, alors que l’exécutif a prôné la compréhension et la coopération de la part de ces participants, à propos des sanctions du pays qui s'emboîtent avec celles de la communauté internationale.La réunion a été présidée par Yeo Han-koo, le ministre délégué sud-coréen au Commerce extérieur, en présence des principales organisations publiques et privées dont l'Agence coréenne du commerce et de l'industrie (Kosti), l'Agence nationale pour la promotion du commerce extérieur et des investissements (Kotra) et les représentants de l'automobile, de l'électronique et du chantier naval.