La FFNK annonce un nouvel envoi de ballons de tracts vers la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

L’Association des combattants pour une Corée du Nord libre (FFNK) a de nouveau envoyé vers le nord du 38e parallèle des tracts hostiles au régime de Pyongyang.Cette ONG de transfuges nord-coréens installés en Corée du Sud a annoncé aujourd’hui avoir largué 20 ballons géants portant un million de pamphlets et des photos du prochain président Yoon Suk-yeol, mardi et mercredi depuis la région de Gimpo.Dans un communiqué de presse, la FFNK a mis en avant que dans son discours prononcé le 25 avril lors d’un défilé militaire célébrant le 90e anniversaire de l’armée nord-coréenne, Kim Jong-un avait une nouvelle fois menacé d’utiliser l’arme nucléaire ainsi que des missiles balistiques et que la Corée du Sud se trouvait face à une situation sécuritaire très dangereuse.L’association en a profité pour critiquer l’administration de Moon Jae-in « pour avoir fait de ses 50 millions de concitoyens les otages du nucléaire militaire du dirigeant hypocrite nord-coréen ». Et d’ajouter poursuivre ses opérations pourtant illégales.Son chef Park Sang-hak est actuellement jugé pour avoir envoyé à deux reprises en avril 2021 des pamphlets, des brochures et des billets d’un dollar depuis les provinces de Gyeonggi et de Gangwon, voisines du Nord, également à bord de plusieurs gros ballons.La loi concernée sud-coréenne interdit ces lancers le long de la zone démilitarisée (DMZ) séparant les deux Corées. Les contrevenants sont passibles d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans ou d’une amende maximale de 30 millions de wons.