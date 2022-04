Le lancement du 1er satellite pour l'aviation sud-coreéenne en juin

Photo : YONHAP News

Le premier satellite sud-coréen doté du système de positionnement satellitaire (KASS) sera lancé entre les 22 et 23 juin au Centre spatial de Kourou, situé en Guyane française.Le ministère sud-coréen de l'Aménagement du territoire et des Transports organise aujourd'hui une réunion dans le but d'examiner les préparatifs à ce lancement.Ce système de positionnement par satellite développé par le pays du Matin clair est l'un des sept systèmes du genre avec une couverture globale, enregistrés à l'Organisation de l'aviation civile internationale. Il a coûté 128 milliards de wons, soit un peu plus de 95,7 millions d'euros. Sept stations de relais, deux centres de communication satellitaires et deux services de la gestion intégrée ont également été construits sur le territoire national pour mettre le système en service.Le lancement de juin en Guyane sera l'occasion d'effectuer une série de tests dont le fonctionnement tout comme la communication entre le satellite et la terre. Et le système de positionnement sud-coréen sera d'abord mis en service à titre d’essai pilote en décembre pour vérifier sa sécurité et sa fiabilité, avant d'entamer son service commercial à la fin de l'an prochain.