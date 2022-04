Photo : KBS News

Séoul a réagi à la vaste parade militaire que la Corée du Nord avait organisée lundi.Le ministère de la Réunification a en effet affirmé qu’il s’agissait d’une démonstration de force et que le régime communiste avait une fois de plus souligné sa volonté de renforcer son armement nucléaire. Et de renouveler son appel à la suspension des actes susceptibles de susciter de la tension dans la péninsule et à la reprise du dialogue avec les pays concernés.Selon l’officiel, les images diffusées par la télévision d’Etat nord-coréenne montrent que Kim Jong-un, sa femme Ri Sol-ju et sa sœur Kim Yo-jong étaient tous trois présents au défilé et que le nombre de membres permanents du Bureau politique du Parti des travailleurs est désormais porté à 6, contre 4 ou 5 jadis. Parmi eux, deux personnalités militaires.