350 œuvres collectionnées par le défunt Lee Kun-hee sont présentés en public

Photo : KBS News

L’année dernière, Lee Kun-hee, le défunt président du groupe Samsung avait fait donation de pas moins de 23 000 œuvres d'art. Une partie a déjà été présentée l'an dernier mais ce printemps, un plus grand nombre d'œuvres asiatiques et occidentales de sa collection vont à la rencontre du public à partir d’aujourd'hui.L'une des plus attendus serait « Les Nymphéas » de Claude Monet. Les eaux et les fleurs sont mêlées sans un contour précis. Ce chef d'œuvre a vu le jour malgré les douleurs du peintre français qui avait déjà perdu la vue, frappé par la cataracte. Ce « chasseur de lumières » a pourtant achevé une série de 250 « Nymphéas », qui représentent le bassin de nénuphars à Giverny.Voici une peinture de la lune et d'une jarre avec une texture plutôt rêche. C'est un tableau de Kim Whan-ki, l'un des grands maîtres de l'art abstrait du pays du Matin clair. La sensibilité propre au peuple coréen que l'artiste a su transmettre sur la toile rappelle une jarre en porcelaine blanche fabriquée au 18e siècle sous la dynastie de Joseon. Devant cette peinture, on a l'impression de se trouver au centre de l'univers, imprégné d'une sensation de paix.Une autre est une écriture de Jeong Yak-yong, simplement connu sous le nom de Dasan, qui est l'un des plus grands penseurs coréens à l’époque de Joseon. Réalisé lors de son exil, le texte fait entrevoir l'amour d'un fils pour son père.350 œuvres de la collection de Lee Kun-hee, venus de sept musées du pays, sont donc présentés au Musée national de Corée : des peintures des artistes modernes et contemporains mais également des patrimoines culturels dont l'encensoir de la dynastie Goryeo ou la statue de Bouddha des Trois Royaumes.Selon Lee Jae-ho, conservateur du musée, la collection de Lee est caractérisée notamment par sa grande variété de genres et d'époques. Et d'ajouter que l'exposition a voulu donner la priorité à cette diversité.