COVID-19 : le gouvernement s’apprête à lever l’obligation du port du masque en extérieur

Le gouvernement a presque décidé de lever l’obligation du port du masque en extérieur. Le Premier ministre Kim Boo-kyum envisage d’annoncer cette décision demain, lors de la réunion quotidienne du centre de gestion de crise qu’il présidera lui-même.D’après un responsable de l’exécutif, même après la suppression de la majorité des mesures de distanciation sociale, le 18 avril, le nombre de cas positifs au COVID-19 poursuit sa baisse. Idem pour celui des patients admis en soins intensifs et pour le nombre de décès. Et beaucoup d’experts trouvent possible de faire tomber le masque en extérieur, les risques de contamination y étant nettement plus faibles qu’à l’intérieur.Pourtant, le chef du comité de transition du président élu a martelé hier que la prochaine administration, elle, étudierait une telle possibilité dans un délai de 30 jours après l’investiture de Yoon Suk-yeol. Ahn Cheol-soo aurait ainsi recommandé au gouvernement sortant de maintenir l’obligation. Celui-ci en est tout de même arrivé à la conclusion que les conditions sont désormais réunies pour rendre facultatif le port du masque en extérieur.Côté bilan quotidien des contaminations. Ces dernières 24 heures, un total de 57 464 nouveaux cas ont été confirmés, quelque 30 000 infections de moins que jeudi dernier. C’est la première fois depuis 11 semaines que le chiffre est retombé sous le seuil des 60 000.