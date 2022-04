Photo : YONHAP News

Tout comme hier le soleil de printemps sera bel et bien là. Cependant dans l’après-midi le ciel sera couvert sur la moitié Ouest du pays. A noté que des pluies sont attendues dans la nuit ce qui permettra de savourer un air frais et sans particules fine dans la matinée de vendredi.Les températures resteront homogènes dans tout le pays allant de 19 à 25°C en moyenne. Le mercure indique 24°C dans la capitale, 19°C à Gangneung dans le nord-est, une maximale de 25°C à Daejeon dans le centre, 23°C à Daegu et 20°C à Busan toutes deux dans le sud-est et enfin 22°C sur l’île de Jeju.