Fin des exercices militaires Séoul-Washington : début du déménagement du QG du ministère de la Défense

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont terminé hier leurs entraînements militaires conjoints du premier semestre, les derniers sous l’administration du président Moon Jae-in. Ils avaient débuté le 18 avril dernier pour une durée de dix jours.D’après l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), il s’agissait de manœuvres aux postes de commandement avec des programmes de simulation numérique dans le but de mener un entraînement de défense et de riposte selon différents scénarios de conflits.Désormais le ministère sud-coréen de la Défense peut accélérer le déménagement du commandement de son quartier général, situé dans l’arrondissement de Yongsan à Séoul, pour le céder au nouveau chef de l’Etat Yoon Suk-yeol qui a décidé d’y installer son bureau. De peur de créer un vide sécuritaire en période de ces manœuvres Corée-USA, il s’était abstenu. Ses bureaux-clés doivent être déplacés dans un immeuble à côté, occupé par l’état-major interarmées sud-coréen (JCS).Une fois le réaménagement terminé, les quatre premiers étages du bâtiment devront accueillir à la mi-juin le noyau dur de l’ancienne Cheongwadae, à savoir le bureau du président de la République, celui de son cabinet, le service de ses garde-corps, la salle de presse, entre autres. Les deux étages suivants seront réservés aux conseillers du chef de l’Etat. Et ceux plus haut seront occupés par les différentes commissions conjointes public-privé. Dans les sous-sols, les travaux sont déjà en cours pour l’installation du Conseil de sécurité nationale (NSC) dont l’objectif est de le rendre opérationnel dès le 10 mai prochain, à savoir pour l’investiture du nouveau président de la République.