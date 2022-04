COVID-19 : le prochain gouvernement présente un plan de compensation des pertes du petit commerce

Photo : YONHAP News

L’Etat au chevet du petit commerce touché par les restrictions prises pour endiguer la crise sanitaire. C’est la promesse la plus emblématique formulée par le président élu Yoon Suk-yeol lors de sa campagne.Son comité de transition travaille donc d’arrache-pied pour la concrétiser et a présenté hier les contours de son dispositif. Selon son estimation, le montant des pertes de chiffres d’affaires subies par les quelque 5,51 millions de petites enseignes en 2020 et 2021 s’élève à près de 54 000 milliards de wons.L’équipe envisage de faire bénéficier cette compensation à toutes les TPE. La somme sera toutefois différenciée en fonction de leur taille et de l’ampleur du manque à gagner, avec un maximum de six millions de wons. Le versement débutera aussitôt après le vote d’un deuxième additif au budget de l’année, dont le prochain gouvernement soumettra le projet au Parlement en même temps que l’investiture de Yoon.Le comité a également annoncé une série de mesures pour soutenir la reprise de leur activité. Elles concernent notamment des aides fiscales et financières. Concrètement, il s’agit de réajuster leur dette, de leur proposer des prêts bancaires à un taux d’intérêt plus faible ou encore de prolonger le délai de paiement des impôts, entre autres. Un bémol, aucune compensation rétroactive n’est envisagée.Dans le camp d’en face, le Minjoo a dénoncé l’abandon de l’engagement du candidat Yoon. Le parti au pouvoir sortant a en particulier évoqué le fait que pendant sa campagne, celui-ci avait promis de dédommager l’intégralité des pertes des petits commerces concernés et de leur verser au maximum 10 millions de wons aussitôt après son élection.L’association des microentrepreneurs a exprimé elle-aussi son insatisfaction avec le plan annoncé, qui selon elle, est pire que celui proposé par l’administration de Moon Jae-in.