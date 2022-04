Photo : YONHAP News

Le secrétaire d’Etat américain a affirmé qu’actuellement, les relations des Etats-Unis avec leurs alliés étaient plus solides que jamais. Antony Blinken a notamment évoqué le nom de la Corée du Sud.Le visage de la diplomatie américaine a tenu ces propos hier devant la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, en répondant à une question sur les mesures que l’administration Biden prenait pour rassurer ses alliés comme Taïwan, en particulier après avoir perdu la guerre en Afghanistan.Selon Blinken, l’un des premiers ordres que son président lui avait donné était de renouer le partenariat avec bon nombre d’alliés et de le relancer aussi. Et son ministère a travaillé en ce sens notamment avec les nations de l’Asie-Pacifique comme le pays du Matin clair, le Japon et l’Australie.