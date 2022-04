COVID-19 : le port du masque en extérieur ne sera plus obligatoire dès la semaine prochaine

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, le gouvernement a décidé de lever l’obligation du port du masque en extérieur à partir du lundi 2 mai prochain. C’est ce qu’a annoncé ce matin le Premier ministre lors d’une réunion quotidienne du siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ).Kim Boo-kyum a expliqué que le gouvernement allait continuer à alléger les mesures réglementaires sanitaires étant donné que le nombre de nouveaux cas positifs au COVID-19 poursuivait une décrue depuis six semaines et que les habitants étaient impatients de retourner à leur vie d’avant la pandémie.Cependant, l’exécutif a précisé que cette mesure était une exception. Car il sera toujours obligatoire de porter le masque pour assister à un rassemblement, un spectacle ou une rencontre sportive, même en plein air, et ce quand le public dépasse les 50 personnes. Cette précaution s’est imposée en raison de la densité des regroupements et des comportements du public.Le Premier ministre a dit être au courant de l’inquiétude que certains exprimaient à propos de cette initiative, mais qu’il ne pouvait pas non plus fermer les yeux sur l’inconfort éprouvé par les citoyens qui ne peuvent pas enlever leur masque même au cours de leur promenade solitaire ou de sortie en famille.Le chef du gouvernement a souligné que plusieurs nations tels que la France et la Nouvelle Zélande avaient supprimé l’obligation du port du masque environ un mois après le pic du variant Omicron dans leur pays et qu’ils n’avaient pas connu de recrudescence depuis.Kim Boo-kyum n’a pas manqué non plus de recommander vivement le port du masque pour les habitants ayant des symptômes suspects du COVID-19 et les personnes vulnérables, ou encore quand il est difficile de garder une distance d’un mètre en présence de plusieurs individus même en extérieur.Côté bilan quotidien, la Corée du Sud poursuit sa tendance baissière avec presque 50 000 contaminations par jour, soit un recul d’environ 30 000 en glissement hebdomadaire. Plus précisément, elle a enregistré 50 568 infectés supplémentaires au COVID-19 en 24 heures, y compris 30 cas importés. Le nombre cumulé des personnes positives a atteint les 17 194 616 individus depuis le début de l’épidémie. 136 nouveaux décès sont aussi à déplorer pour un total de 22 724 morts. Ce qui porte le taux de létalité à 0,13 %.Quant au nombre de malades victimes de formes graves, il s’établit à 526, soit 26 personnes de moins en un jour. 27,6 % des lits des services de soins intensifs dédiés à ces patients sont occupés. Et le pays compte 392 706 habitants qui sont traités à domicile.