Coup d’envoi de la première foire commerciale Pyongyang-Pékin en 7 ans

Photo : YONHAP News

Après sept ans d’interruption, la Corée du Nord a rouvert hier sa foire commerciale avec la Chine pour une durée de deux mois. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui son agence de presse officielle, KCNA.Des entreprises des deux pays y présentent en ligne leurs produits agricoles et halieutiques, ceux des industries légères, des plantes médicinales ou encore les données liées à la médecine, entre autres.Sans surprise, le régime de Kim Jong-un a interdit les marchandises fabriquées en Corée du Sud, au Japon et aux Etats-Unis, et quant à l’empire du Milieu les produits faisant l’objet de sanctions prises par le Conseil de sécurité de l’Onu contre Pyongyang.Sachez qu’entre 2012 et 2015, les deux alliés avaient organisé chaque année à l’automne à Dandong, ville-frontière chinoise, une exposition bilatérale dite économique et commerciale. Un événement qui a été suspendu en 2016 suite à la participation de Pékin à l’adoption d’une nouvelle sanction onusienne contre Pyongyang après le quatrième test nucléaire de celui-ci.L'Agence sud-coréenne pour la promotion du commerce et de l'investissement (KOTRA) prévoit que le Salon connaîtra un succès, d’autant qu’il s’agit d’un premier événement commercial international organisé par le Nord depuis le début de l’épidémie de coronavirus. Et d’ajouter que les deux nations devront en profiter pour renouer leurs échanges commerciaux.