La production industrielle en hausse, la consommation et les investissements en baisse en mars

Photo : YONHAP News

Après deux mois consécutifs de baisse, la production industrielle est repartie à la hausse en mars. De fait, elle a augmenté de 1,5 % en un mois, selon les données publiées ce vendredi par l’Institut national des statistiques (Kostat).Les ventes en gros et au détail ont elles aussi progressé, tirées par le bond du chiffre d’affaires de banques et de compagnies d’assurance et celui de l’écoulement des produits alimentaires, médicaux et pharmaceutiques. Même constat pour les industries minières et manufacturières.Il n’y a pas que de bonnes nouvelles. La consommation et les investissements en biens d’équipement ont quant à eux reculé : -0,5 % et 3 % respectivement. Une régression qui se répercute par conséquent sur les indices composites dits coïncidents.Le responsable des statistiques économiques du Kostat estime donc que l’instabilité pèse encore et toujours sur le redressement.