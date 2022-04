COVID-19 : Ahn Cheol-soo juge prématuré de rendre facultatif le port du masque en extérieur

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a annoncé ce matin sa décision de lever l’obligation du port du masque en extérieur à partir de lundi prochain. Ahn Cheol-soo, le chef du comité de transition du prochain chef de l’Etat, n’a pas tardé d’y réagir en estimant cette initiative scientifiquement infondée.L’ancien médecin et fondateur de la société informatique AhnLab a souligné que l’exécutif aurait dû attendre jusqu’à la fin du mois prochain pour trancher sur ce dossier en suivant l’évolution du nombre de nouvelles contaminations au COVID19. Il a rappelé que le bilan quotidien d’aujourd’hui reste supérieur au seuil des 50 000, sans oublier plus de 100 nouveaux décès en un jour.Ahn a soupçonné l’administration Moon Jae-in d’avoir une arrière-pensée politique, c’est-à-dire de vouloir faire du retour à la vie normale, donc d’avant la pandémie, son propre exploit.Le comité de transition de Yoon a exprimé officiellement aussi son regret. Il a jugé prématuré et infondé scientifiquement de lever l’obligation du port du masque en plein air. Et d’ajouter qu’il sera encore plus difficile de convaincre la population à porter le masque de nouveau en cas de recrudescence du virus.Le comité n’a pas manqué de mettre en doute l’efficacité de la dernière réserve consistant à maintenir l’obligation de porter le masque pour assister à un rassemblement, un spectacle ou une rencontre sportive, même à l’extérieur, et ce quand le public dépasse les 50 personnes. Il a demandé si le gouvernement sera en mesure de contrôler bel et bien le respect de cette règle.