Pyongyang continue à restaurer une galerie sur son site d’essai nucléaire de Punggye-ri

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord poursuivrait ses travaux visant à rétablir la galerie souterraine n°3 sur son site d’essais nucléaires de Punggye-ri, situé dans la province de Hamgyong du Nord. C’est ce qu’a avancé jeudi, 38 North, site spécialisé dans le suivi du royaume ermite, en s’appuyant sur les dernières images satellites dont il dispose concernant cette zone.En mai 2018, le régime de Kim Jong-un a fait exploser l’entrée de la galerie n°3 en présence de journalistes étrangers. L’ancienne entrée reste toujours condamnée sous les amas de pierres. Et Pyongyang tâche de restaurer sa galerie via une nouvelle ouverture.Selon 38 North, il est difficile de savoir si les travaux sont terminés pour accéder à la galerie en question et dans quel état elle se trouve actuellement. Aux alentours de cette zone, le terrain a été nivelé pour l’accès des engins lourds, et les murs de soutènement ont été renforcés et élargis pour prévenir l’érosion des sols.D’après toujours la même source, les travaux sont terminés pour construire un petit bâtiment de logistique à l’Est du terrain aplati, et huit structures supplémentaires ont été construites près de la galerie n°3. Au Sud, les travaux seront en cours pour réaménager les canaux d’irrigation. Par contre, aucun mouvement particulier n’est constaté au Nord et à l’Ouest de cette galerie souterraine.En janvier, le royaume ermite a annoncé qu’il pourrait lever son moratoire, déclaré en 2018, concernant les essais nucléaires et les missiles balistiques intercontinentaux (ICBM). Depuis, il a effectué des tests de missiles dont des ICBM et a récemment lancé les travaux pour rétablir la galerie souterraine n°3 à Punggye-ri. Cela laisse penser que Pyongyang mènerait bientôt un nouvel essai nucléaire.