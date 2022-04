Une opinion défavorable en hausse pour le Premier ministre désigné

Photo : YONHAP News

Gallup Korea a publié aujourd’hui un sondage effectué de mardi à jeudi sur les opinions politiques. Résultats : à la question de savoir si Han Duck-soo, désigné comme Premier ministre par le futur chef de l’Etat, convenait à ce poste, 37 % des sondés l’ont jugé « inapproprié », soit une augmentation de 15 points en trois semaines, tandis que 30 % l’ont estimé « approprié », soit une baisse de 8 points sur la même période.En ce qui concerne le prochain président de la République, 43 % des personnes interrogées ont répondu que Yoon Suk-yeol assumait bien sa mission actuellement, contre 44 % qui pensent le contraire, contre respectivement 50 % et 42 % il y a deux semaines.Pour le président sortant Moon Jae-in, 45 % des sondés ont un avis favorable sur lui, contre 49 %. Parmi les partis politiques, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la future formation gouvernementale, a récolté le plus de soutien avec 45 %. Il est suivi du Minjoo, le parti présidentiel actuel, qui a enregistré 33 %, et du Parti de la justice, la petite formation progressiste, qui a totalisé 25 %.Cette enquête a été menée par téléphone auprès d’un échantillon de 1 003 adultes âgés de 18 ans ou plus avec un niveau de confiance de 95 % et une marge d’erreur de 3,1 points. Le taux de réponse s’établi à 9,7 %. Pour en savoir plus, direction le site officiel de la Commission nationale pour la délibération des sondages sur les élections (NESDC).