Le grand défilé de lanternes reprend pour la première fois en 3 ans

Photo : YONHAP News

Avec la levée de la distanciation sociale due au COVID-19, les événements en plein air sont en train de reprendre en Corée du Sud, à commencer par un défilé de lanternes d’envergure organisé samedi à l’approche de l’anniversaire de Bouddha. C’est une première en trois ans.Et le weekend dernier, de tendres mélodies de jazz ont rempli l’île de Nodeul avec la brise du printemps. Les citoyens ont joui avec leurs proches d’un moment de loisir qui leur a longtemps été interdit.Un spectateur du concert, Lee Jong-hyeok, s’est dit heureux d’écouter sa musique préférée sous un ciel dégagé. Un autre participant, Hong Seung-joon, a déclaré au micro de la KBS qu’il se sentait le cœur léger grâce au retrait des mesures préventives.Dans les aires de jeu des parcs en ville, beaucoup d’enfants s’amusent et projettent de faire des sorties avec des amis, comme Kim Hae-in, qui souhaite aller dans un parc d’attraction avec beaucoup de ses camarades.Ce n’est pas tout. Des spectacles en plein air ont également repris. Et de nombreux promeneurs s’arrêtent pour admirer les performances des artistes.Un des chefs d’équipe chargé de l’organisation de ce genre de manifestations se réjouit que la levée des dispositifs préventifs permette aux artistes de se produire devant un plus large public.Samedi, à la nuit tombante donc, quelques 70 000 lampions ont brodé de leur belle lumière le centre de Séoul. Il s’agissait du festival de lanternes dans le cadre de la célébration de l’anniversaire de Bouddha qui tombe ce dimanche. Il n’a pas pu se tenir les deux dernères années en raison du coronavirus.Pour rappel, cette procession appelée Yeondeunghoe a été inscrite sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco en 2020. Environ 35 000 participants y étaient présents selon les organisateurs.