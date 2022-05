Fête du travail : une manifestation massive au centre-ville de Séoul

Photo : YONHAP News

Hier, le 1er mai, c’était la 132e Fête du travail et comme un peu partout dans le monde elle a été célébrée en Corée du Sud. Grace à l'atténuation des mesures de distanciation sociale le 18 avril, les militants pour les droits des ouvriers pouvaient se rassembler en présentiel pour la première fois depuis plus de deux ans. Face à l’afflux des manifestants, certaines routes étaient bloquées par les autorités publiques.Au centre-ville de Séoul, les membres de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) ont réclamé des emplois de qualité en affirmant que l’inégalité et la bipolarisation de la société s’étaient aggravées sur fond de prolongation de la pandémie. Ils ont aussi dénoncé les politiques initiées par le comité de transition du président élu comme l’assouplissement du temps de travail et de la loi sur la sanction en cas d’accidents graves du travail, avant de faire un défilé en direction du bâtiment qu’occupe actuellement ce dernier.Selon le patron de la KCTU, Yang Kyung-soo, le comité chargé de la passation de pouvoir tente de réformer le marché du travail avec les déréglementations des entreprises, mais cette démarche finira par détruire les droits des travailleurs.A côté, un événement de commémoration était organisé pour rendre hommage à un ouvrier d’une trentaine d’année qui est décédé il y a six jours lors d’un contrôle de tracteurs d’avion à l’aéroport international d’Incheon. L’anniversaire du défunt coïncidait avec le jour de la Fête du travail. Le syndicat prétend que la réduction de la main d’œuvre était à l’origine de cette tragédie.D’après la KCTU, près de 80 000 employés ont pris part aux manifestations aux quatre coins du pays dont à Séoul et à Busan.