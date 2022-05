Elections régionales : les principaux partis désignent les candidats pour la plupart des circonscriptions

Photo : YONHAP News

A moins d’un mois des élections régionales, les partis politiques ont investi leurs candidats pour la plupart des circonscriptions. Il s’agit d’un premier scrutin qui surviendra 22 jours seulement après l’investiture du nouveau président de la République. Le Minjoo, le parti au pouvoir actuel, et le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), le prochain parti présidentiel, déploient alors tous leurs efforts pour remporter ces élections.Parlons tout d’abord de la région métropolitaine où environ la moitié de la population réside. Pour le Minjoo, son ancien patron Song Young-gil et pour le PPP, l’actuel maire de Séoul Oh Se-hoon ont déposé leur candidature pour la municipalité de la capitale.Song a incité les électeurs à voter pour lui afin de défendre les droits de l’Homme et celui à la propriété face à la « république du procureur » du président élu Yoon Suk-yeol. En face, Oh s’est réjoui d’avoir mené à bien ses missions dans une situation difficile où les postes de 24 maires des arrondissements de Séoul ont été occupée par le Minjoo.Quant au poste de gouverneur de la province de Gyeonggi, l’ancien candidat à la présidentielle qui a rejoint le camp de Lee Jae-myung, Kim Dong-yeon et l’ex-porte-parole du président élu, Kim Eun-hye seront en lice. Kim Dong-yeon a demandé aux électeurs de choisir entre « la porte-parole de Yoon » et « le porte-parole de tous les citoyens de Gyeonggi ». Sa concurrente a pour sa part promis d’offrir un meilleur traitement à la province que sous l’administration de Moon Jae-in.Pour la maire d’Incheon, l’ancien maire, Yoo Jeong-bok qui représente le PPP et Park Nam-choon, le maire en fonction du Minjoo, s’affronteront de nouveau.Quant à la province de Gangwon, le député de l’actuelle formation présidentielle Lee Kwang-jae et l’ex-député du PPP Kim Jin-tae qui avait été sanctionné autrefois pour ses propos mal placés sur le mouvement démocratique de Gwangju du 18 mai, brigueront le poste de gouverneur.Pour la province de Chungchung du Nord, l’ancien secrétaire général du président Moon Jae-in, Noh Young-min, et le conseiller spécial de Yoon Suk-yeol, Kim Yong-hwan, tenteront leur chance pour se faire élire gouverneur. Concernant celle de Chungchung du Sud, l’actuel gouverneur, Yang Seung-jo du Minjoo, et le député du PPP Kim Tae-heum se trouvent en lice.A part cela, les élections partielles, en marge des régionales auront lieu dans un total de 7 circonscriptions législatives. Celles qui attirent le plus l’attention sont celle de Bundang Gap de la ville de Seongnam et celle de Gyeoyang Eul de la ville d’Incheon.De l’avis des observateurs, l’ex-candidat à la présidentielle Lee Jae-myung et le président du comité de transition Ahn Cheol-soo pourraient se présenter pour ces scrutins.