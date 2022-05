Le représentant nucléaire chinois appelle Washington et Pyongyang à renouer un dialogue sérieux

Photo : YONHAP News

A son arrivé dimanche à l’aéroport d’Incheon, le représentant nucléaire chinois Liu Xiaoming a fait savoir qu’il échangerait sur le dossier coréen non seulement avec les responsables du gouvernement actuel mais aussi avec ceux du prochain pour réfléchir à des solutions politiques.Interrogé sur le rôle de Pékin sur la question nucléaire nord-coréenne, le diplomate a répondu qu’il a joué et jouera un rôle constructif avant d’ajouter que ce dossier dépendait plutôt de Pyongyang et de Washington et non pas de son pays. Dans la foulée, l’officiel chinois a appelé ces deux pays à reprendre un dialogue significatif et sérieux en surmontant leur méfiance mutuelle.Sur le dossier nucléaire nord-coréen, Liu a souligné que la sécurité de chaque nation devait être prise en compte tout en réitérant la position de base de la Chine pour la dénucléarisation. Et d’estimer que la résolution politique était toujours envisageable.Le représentant nucléaire de l’empire du Milieu s’entretiendra demain avec son homologue sud-coréen Noh Kyu-duk. Il devrait rencontrer également le premier vice-ministre des Affaires étrangère, des officiels du ministère de la Réunification ainsi que des responsables du gouvernement à venir.