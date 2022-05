Réforme du Parquet : adoption de l’un des deux amendements controversés au Parlement

Photo : KBS News

Comme prévu, l’un des deux amendements contreversés visant à réduire les pouvoirs du Parquet a été adopté samedi après-midi à l’Assemblée nationale. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a refusé de participer au vote, mais son absence n’a eu aucun effet devant le Minjoo, le parti présidentiel qui a initié la réforme de cette institution et qui dispose de la majorité des sièges de l’Hémicycle.Les députés du PPP ont essayé de dissuader le président du Parlement Park Byeong-seug de se présenter, mais sans succès. Le texte a été entériné en seulement huit minutes après l’ouverture de la session plénière.Cette proposition de loi consiste à réduire le nombre de crimes que les procureurs ont le droit d’investiguer eux-même à seulement deux, à savoir la corruption et la criminalité financière contre six crimes graves auparavant.Le Minjoo ne s’est pas attardé et a déposé tout de suite l’autre texte qui interdit au ministère public de mener une enquête sur un sujet autre que les faits accusés. Il compte le faire voter demain pour mettre un point final à son projet de la privation des droits d’enquête du Parquet.