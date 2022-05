Le président élu choisit ses principaux conseillers

Photo : YONHAP News

Le président élu Yoon Suk-yeol a nommé hier Kim Sung-han, ancien vice-ministre des Affaires étrangères sous l’administration de Lee Myung-bak, comme conseiller à la sécurité nationale. Kim Tae-hyo, ex-haut responsable de la diplomatie toujours de Lee, et Shin In-ho, ancien secrétaire présidentiel de la gestion des risques, ont été désignés comme conseillers adjoints. Le premier cumulera le poste de directeur du Conseil de sécurité nationale (NSC), et sous sa tutelle, un poste de secrétaire chargé de la sécurité économique a été mis en place.Le même jour, la liste des principaux secrétaires présidentiels a également été dévoilée. Les anciens députés Lee Jin-bok et Kang Seung-kyoo ont été respectivement choisi au poste de conseiller aux affaires politiques, et à la société civile. Le poste de conseiller à la communication a été confié à Choi Young-bum, ex-journaliste de la chaîne SBS, et celui à l’économie à Choi Sang-mok, l'ancien vice-ministre des Finances. Enfin, Ahn Sang-hoon, professeur de l'université nationale de Séoul, a été nommé secrétaire social.En comparaison avec l’administration de Moon Jae-in, les postes de secrétaires à la politique nationale, aux affaires civiles, à l’emploi et aux ressources humaines ont disparu. Un dispositif visant à réduire la structure « impériale » du bureau présidentiel, d’après le comité de transition.Or, le nouveau chef de l’Etat prévoit d’élargir la division du conseiller à la société civile dans le but de promouvoir la communication avec le public pour faire face à l’opposition qui représente la majorité dans l’Hémicycle.