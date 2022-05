Coup d’envoi des auditions de confirmation des ministres désignés

Photo : KBS News

A l’Assemblée nationale, l'audition de confirmation des candidats aux postes de Premier ministre ainsi que des ministres de la prochaine administration a débuté. Lundi et mardi, Han Duck-soo, choisi comme futur Premier ministre, sera examiné. Cette séance était initialement prévue les 25 et 26 mars derniers, mais elle a été reportée après le refus de participation du Minjoo, le parti au pouvoir, et du Parti de la justice, une petite formation de gauche, en raison du manque de données remises.Aujourd’hui, en dehors de Han, des entretiens sont prévus pour cinq autres ministres, dont Choo Kyung-ho nommé vice-Premier ministre à l'Economie, Park Jin, ministre des Affaires étrangères et Won Hee-ryong, ministre de l’Aménagement du territoire et des Transports. Jusqu’à vendredi, les auditions de 14 candidats au poste de ministre seront ainsi organisées.Le parti présidentiel sortant a déclaré passer au peigne fin les qualités des candidats et tous les soupçons soulevés autour d’eux. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la première force d’opposition conservatrice, prévoit d’y faire barrage en qualifiant leur tentative d’être une attaque politique. Cependant certains candidats ne font pas l’unanimité même chez le futur parti présidentiel et risquent donc de ne pas pouvoir franchir cette étape.