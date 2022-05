Distanciation sociale : malgré la levée, le télétravail continue

Photo : YONHAP News

Avec la levée des mesures préventives contre le COVID-19, les sud-Coréens retrouvent progressivement leur vie normale. Mais dans certaines entreprises, le travail à distance continue et il est imposé comme un nouveau mode de travail.Dans l’un des « bureaux satellites » gérés par SK Telecom, par exemple, les employés travaillent dans un bureau situé près de chez eux au lieu d’aller au siège de la compagnie. Et ils recourent aux visioconférences pour discuter de leurs missions. La plupart du personnel en est plutôt satisfait. Un des managers de cet opérateur de la télécommunication, Kim Byung-doo, se réjouit surtout de l’amélioration de la qualité de vie.Ainsi, les entreprises des TIC, tels que le portail d’Internet Naver, ont décidé de poursuivre ce type de travail pour un certain temps, car elles ont constaté que ce dernier ne nuisait pas à l’efficacité du travail. La PDG de Naver, Choi Soo-yeon, en a fait part lors d’une conférence tenue le 13 avril en estimant que le télétravail ne posait pas vraiment de problème ni à la productivité ni au travail d’équipe.Certaines firmes font décider à chaque équipe de maintenir ou non ce mode de travail et la plupart des grandes industries, à l’exception de Posco, ont décidé de ne pas faire revenir 100 % de leurs effectifs au bureau. En effet, sept entreprises sur dix qui ont adopté le travail à domicile se sont déclarées favorable à son maintien même après le retrait de la distanciation sociale car la plupart d’entre elles ont constaté que cette manière de travailler n’affectait pas leur productivité.D’après une chercheuse de l’Institut de recherche sur le travail de Corée, contrairement à ce à quoi elle s’était attendue, les patrons étaient plus nombreux à donner une réponse positive concernant le lien entre le travail à distance et une meilleure productivité que les employés eux-mêmes.En revanche, de nombreuses PME déplorent encore qu’elles n’arrivent pas à ressentir cette évolution en la matière par rapport à l’avant COVID-19, du fait qu’elles n’ont pas pu mettre en place ce mode de travail en raison de différentes difficultés.