COVID-19 : le masque n’est plus obligatoire en extérieur

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a recensé ces dernières 24 heures 20 084 nouveaux cas confirmés au COVID-19. Le chiffre est descendu en dessous du cap de 30 000 pour la première fois depuis le 4 février. 461 patients se trouvent actuellement aux soins intensifs, et 83 nouveaux décès ont été notifiés. Le nombre cumulé d’habitants infectés s’élève désormais à 17,3 millions.Face au recul de l’épidémie, l’obligation du port de masque en plein air est levée à partir d’aujourd’hui. Y compris dans les sentiers de randonnées, les cours de gym en extérieur et les stations de métro à ciel ouvert.Le gouvernement a décidé de laisser le choix aux habitants compte tenu de la stabilisation de la situation de prévention. Toutefois, il faut toujours se doter d’un masque dans un rassemblement de plus de 50 personnes dont une manifestation, un spectacle ou un match de sport où se présentent plus de risques de s’envoyer des gouttelettes de salive. Il est aussi recommandé aux seniors et aux individus à haut risque souffrant d’une maladie sous-jacente de rester le visage couvert dans les parcs d’attraction ou les piscines en extérieur. Les autorités sanitaires conseillent de se masquer s’il est difficile de maintenir une distance d’un mètre avec les autres pendant 15 minutes.L’Association médicale de Corée a précisé que même si la mesure du port de masque était atténuée, il était toujours important de rester vigilant face à la contamination.Par contre, le port de masque est toujours obligatoire en intérieur, incluant les transports en commun comme le bus, le taxi et le train.Par ailleurs, à compter d’hier, il est autorisé de vendre des kits de test antigéniques sur Internet sans limite de prix ni du nombre de ventes.