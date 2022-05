Le nouveau radar chinois vise à surveiller les missiles des deux Corées et du Japon

Photo : KBS News

Le radar d’alerte précoce à longue portée récemment installée dans la province de Shandong, dans à l’est de la Chine, a pour objectif de surveiller les lancements de missiles de la péninsule coréenne et du Japon. Selon le journal hongkongais South China Morning Post (SCMP), une source bien informée de l’armée populaire chinoise a confirmé cet usage. Cette dernière a indiqué qu’il s’agissait d’un radar à antenne réseau à commande de phase (LPAR), mais n’a pas révélé le moment de sa construction et de son utilisation.Le 19 avril, l’hebdomadaire américain Defense News a rapporté que Pékin a mis en place cet équipement en direction des deux Corées, au sommet d’une montagne de 700m au-dessus du niveau de la mer, situé dans le district de Yiyuan.Les images satellites prises par la société américaine Maxar Technologies ont montré qu’il était installé près d’un radar du même type déjà existant. Celui-ci qui date de 2013 à 2014 se tourne vers la direction du sud-est, où se situe Taïwan.Le LPAR est capable d’alerter au préalable le tir de missiles balistiques, de tracer des satellites et de surveiller des activités spatiales générales. Mais toutes les capacités du nouvel appareil chinois restent encore inconnues.D’après le SCMP, les photos du nouveau radar qui ont été rendues publiques le nouveau radar dont les photos ont été rendues publiques semble laisse percevoir qu’il a avoir été installé après novembre 2019, alors que les tensions s’enveniment dans la péninsule coréenne suite à une série de tir d’essai de Pyongyang.