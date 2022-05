Femmes de réconfort : décès d’une victime, plus que seulement 11 survivantes

Photo : YONHAP News

Kim Yang-joo, une victime de l'esclavage sexuel perpétré par l’armée impériale du Japon pendant la Seconde guerre mondiale, est décédée hier soir, à l’âge de 98 ans. Elle est partie en Chine, piégée par une fausse offre d’emploi, et a été forcée de rejoindre les « femmes de réconfort ». Il lui aura fallu attendre la libération de la Corée pour pouvoir regagner son pays natal.Kim souffrait d’une maladie chronique depuis dix ans dans la ville de Changwon dans la province du Gyeongsang du Sud et s’est effondrée en raison d'un infarctus cérébral. Avec sa mort, le nombre d’anciennes « wianbus » en vie enregistrées au gouvernement sud-coréen a diminué à 11.La ministre de l'Egalité des sexes et de la Famille, Chung Young-ai, a présenté ses condoléances pour son décès. Elle a déclaré que le gouvernement soutiendrait les victimes de sorte qu’elles puissent passer leur fin de vie en paix, et s’engagerait à rétablir leur honneur et dignité.