Photo : YONHAP News

En ce début de semaine, les températures sont légèrement redescendues, mais le soleil et un ciel plus clair qu’à son habitude sont toujours présents. Cependant, en fin d’après-midi, des pluies orageuses sont à prévoir dans le quart sud-est du pays.Les températures resteront homogènes dans tout le territoire, allant de 16 à 21°C en moyenne. Le mercure indique 19°C dans la capitale, 16°C à Gangneung dans le nord-est, 20°C à Daejeon dans le centre, 21°C à Daegu et à 20°C Busan toutes deux dans le sud-est et enfin 21°C sur l’île de Jeju.