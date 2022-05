« Araon » achève ses recherches de 195 jours

Photo : YONHAP News

Le brise-glace sud-coréen « Araon » retournera au port de Busan demain après 195 jours de recherche en Antarctique. Il a accompli sa principale mission de ce voyage : observer la mer en dessous du glacier Thwaites, le plus touché par le réchauffement climatique dans cette région. Sa fonte était accélérée à cause des flux d'eau chaude circulant en dehors du pôle Sud, mais malheureusement les glaces flottant sur l’eau ont fait obstacles aux recherches.L’équipe sud-coréenne a alors envoyé un hélicoptère pour explorer les points principaux, et a équipé des phoques d’appareils d’observation. Elle a également mené des investigations sur les espèces marines comme les pingouins et les phoques, prédateurs en haut de l’échelle alimentaire, et a recueilli de l’eau de mer à l'ouest du continent Antarctique afin d’analyser sa capacité de stockage de carbone.Par ailleurs, Araon a également mené des investigations sur le volcan Hunga Tonga-Hunga Ha’apaï aux Tonga qui a fait éruption en janvier dernier, une première pour un grand bateau de recherche. Les chercheurs sud-coréens ont réussi à établir une carte topographique de ce volcan sous-marin qui devrait servir à révéler le mécanisme des explosions volcaniques.Après une session de réparation et de contrôle en Corée du Sud, Araon prévoit de se diriger cette fois-ci vers le pôle Arctique en juillet prochain.