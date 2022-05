Le chiffre d'affaires des trois plus grandes librairies augmente de 9,3 % en 2021

Kyobo Books, Yes24 et Aladin, les trois principales librairies de la Corée du Sud, ont enregistré ensemble l'an dernier 1 897,6 milliards de wons de chiffre d'affaires, soit environ 1,42 milliard d'euros, pour afficher une hausse de 9,3 % sur un an. Leur bénéfice d'exploitation a pourtant baissé de 13,8 % pour s'établir à 30,8 milliards de wons, soit 23,1 millions d'euros. Ces statistiques ont été rendues publiques par l'Association des éditeurs coréens (KPA).Kyobo Books a vu sa vente en ligne et hors ligne atteindre environ 285 millions et 226 millions d'euros respectivement, pour enregistrer un progrès de 12 % et de 18 %.Quant aux maisons d'édition, les 72 éditeurs principaux du pays ont affiché un peu plus de 3,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit 6 % de plus en glissement annuel et environ 168 millions d'euros de bénéfice opérationnel, soit 0,3 % de moins.Par catégorie, les 37 éditeurs de collections d'ouvrage d'éducation ont enregistré des ventes d’une valeur de 2,4 milliards d'euros, soit 3,3 % de plus. Concernant les ventes des 23 maisons d'édition généralistes, elles ont atteint 343 millions d'euros, soit 9,2 % de plus. Les marges d'exploitation de ces deux catégories ont progressé de 15 % et de 22,4 %.Six éditeurs spécialisés dans le manwha, le webtoon ou le webnovel ont enregistré environ 123 millions d'euros de chiffre d'affaires (8,5 % de plus). Les ventes des huit plateformes de livres électroniques ont atteint un peu moins de 373 millions d'euros (22,7 % de plus).Selon la KPA, l'augmentation des activités à distance et le prolongement des mesures de distanciation sociale ont bouleversé l'industrie des livres. Et d'ajouter que les éditeurs devront déployer des efforts pour s'adapter à la nouvelle donne, notamment face au recul de la distribution des livres dans les libraires physiques et à la montée en flèche de l'utilisation des librairies virtuelles.