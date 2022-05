Sondage : Oh Se-hoon, le candidat favori à Séoul

Photo : KBS News

A moins d'un mois des élections régionales, une enquête sur les intentions de vote a été effectuée par la KBS.Pour Séoul, Oh Se-hoon, l'actuel maire du Parti du pouvoir du peuple (PPP) qui sera le nouveau parti au pouvoir, a obtenu 49,9 % de réponses positives alors que Song Young-gil, l'ancien patron du Minjoo, le parti du président sortant, n'en a obtenu que 26,9 %.Quant au poste de gouverneur de la province de Gyeonggi qui entoure la capitale, 38,7 % des répondants étaient favorables à Kim Eun-hye, l’ex-porte-parole du président élu, contre 35,6 % pour Kim Dong-yeon, l’ancien candidat à la présidentielle qui a rejoint le Minjoo. L'écart n'est que de 3,1 points.Pour le maire d’Incheon, l’ancien maire, Yoo Jeong-bok du PPP, et Park Nam-choon, le maire en fonction du Minjoo, s’affrontent chacun avec un taux d’intention de vote respectivement de 38 % et de 33 %.Concernant la province de Chungchung du Sud, l’actuel gouverneur, Kim Tae-heum du PPP a reçu 38,8 % d'opinion favorable et Yang Seung-jo du Minjoo, 37,5 %.Quant à celle de Gangwon, 41,8 % étaient favorables à l’ex-député du PPP Kim Jin-tae contre 36,1 % pour l’ancien élu de l’actuelle formation présidentielle Lee Kwang-jae.Par ailleurs, une grande partie des sondés a jugé raisonnable de voter pour le futur parti présidentiel afin de renforcer la stabilité de la nouvelle administration. Et six répondants sur dix ont estimé que les auditions de confirmation des candidats aux postes de ministre auraient un impact sur les élections.Ce sondage a été effectué par téléphone par Hankook Research pour la maison-mère de KBS WORLD Radio, du 29 avril au 1er mai auprès de 800 hommes et d’autant de femmes de plus de 18 ans qui résident dans les six principales régions du pays dont Séoul. Le niveau de confiance est de 95 % avec une marge d’erreur de plus ou moins 3,5 points. Pour plus d’infos, visitez le site officiel de la KBS.